Volkswagen döngüsel üretim için GMH Gruppe’nin yeşil çeliğini kullanacak

Alman vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe’nin bağlı kuruluşu Georgsmarienhütte GmbH, Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG’ye Green Power Premium Steel marka yeşil çeliğinden tedarik edeceğini duyurdu. Volkswagen, temin edeceği emisyonu azaltılmış çeliği şanzıman parçalarının üretiminde kullanacak ve böylelikle sürdürülebilir ürün kullanımı ile döngüsel üretim hedeflerinde önemli bir adım daha atmış olacak.

Emisyonlarda %98’e varan düşüş

Green Power Premium Steel, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik ark ocağında üretiliyor. Üretim sürecinde sertifikalı biyojenik kömür kullanılarak geleneksel yüksek fırın yöntemine kıyasla Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında %98’e varan düşüş sağlanıyor.

Kapsam 3 emisyonları da dahil edildiğinde toplam düşüş oranı %78’e ulaşıyor ve Green Power Premium Steel, otomobil üretimi için en düşük emisyonlu çelik alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

2021 yılından bu yana Volkswagen ve Georgsmarienhütte, geri dönüşüm odaklı bir ortaklık yürütüyor. Ortaklık kapsamında Volkswagen tesislerinden çıkan hurda Georgsmarienhütte’nin elektrik ark ocaklı tesisine gönderiliyor, burada yeniden eritilerek yüksek kaliteli çeliğe dönüştürülüyor ve elde edilen yeşil çelik, yeniden Volkswagen’in üretim hatlarında kullanılıyor.