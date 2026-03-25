EUROFER: AB otomotiv sektörü sınırlı toparlanma işaretlerine rağmen baskı altında

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 birinci çeyrek raporuna göre AB’de otomobil üretimi bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %1 artış kaydetti. Önceki çeyrekte %4,2 düşüş görülmüştü.

Siparişlerin gecikmesine neden olan darboğazlar, savaş kaynaklı aksaklıklar, zayıf tüketici güveni, harcanabilir gelirlerde sınırlı artış ve genel ekonomik belirsizlik, 2025 yılında AB’de otomobil talebi üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Bununla birlikte yılın ilk dört ayında hafif bir iyileşme gözlendi ve 2025 yılında AB’de toplam yeni otomobil kayıtları yıllık bazda %1,8 artış kaydetti ancak sayılar pandemi öncesi seviyelerin önemli ölçüde altında kalmayı sürdürdü.

Otomotiv sektörü 2026 yılında %0,9 büyümeyle sınırlı bir üretim toparlanması, ardından 2027 yılında %1,7 oranında daha ılımlı bir artış bekliyor. Buna rağmen üretim seviyelerinin 2019 yılında kaydedilen seviyelerin oldukça altında kalacağı öngörülüyor.

Küresel ticarette ve başta ABD ile Çin olmak üzere ana pazarlardan gelen dış talepte tam bir toparlanma artan küresel ticaret gerilimleri göz önüne alındığında kısa vadede olası görülmüyor. Bu durum ABD’nin AB’den otomobil ithalatına yönelik yakın zamanda devreye alınan %15 oranındaki vergileri de içeriyor. Sonuç olarak özellikle Çin’in elektrikli araç ihracatının AB pazarında artmaya devam etmesi ve yeni uygulamaya konulan vergilerin AB’de üretilen otomobiller üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle AB’nin ihracatını önemli ölçüde etkileyen ciddi zorlukların süreceği öngörülüyor.