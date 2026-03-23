Tata Steel Nederland otomotiv sektörü için enerji verimli yüksek mukavemetli çelik geliştiriyor

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, üretimde enerji verimliliğini artırırken, yolcu güvenliğini geliştirmeyi hedefleyen yeni nesil otomotiv çeliği geliştirmek amacıyla Volkswagen Group ile iş birliği içinde bir Avrupa konsorsiyumuna liderlik ettiğini açıkladı. Söz konusu girişim, birden fazla sanayi ve araştırma ortağını kapsayan Avrupa destekli bir Ar-Ge projesinin parçası olarak yürütülüyor.

Proje, geleneksel kalitelere kıyasla daha düşük sıcaklıklarda şekillendirilebilen ultra yüksek mukavemetli otomotiv çeliği geliştirmeye odaklanıyor. Bu yaklaşımın üretim sırasında enerji tüketimini azaltması, üretim süreçlerini basitleştirmesi ve toplam üretim maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Araçlar için geliştirilmiş güvenlik performansı

Yeni çelik kaliteleri, çarpışma sırasında darbeyi absorbe etmede kritik öneme sahip pasif güvenlik bileşenlerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor. Söz konusu malzeme, yüksek mukavemet, geliştirilmiş şekillendirilebilirlik ve artırılmış enerji emme kapasitesini bir araya getirerek gelecekteki araçlarda daha yüksek yolcu güvenliği seviyelerini destekleyecek.

Mevcut çelik çözümlerinin sınırlamaları aşılacak

Mevcut ultra yüksek mukavemetli çelikler genellikle yüksek şekillendirme sıcaklıkları gerektiriyor ve bu durum kaplama hasarı veya düşük korozyon direnci gibi sorunlara yol açabiliyor.

Yeni malzemenin çinko kaplama kullanımına olanak tanıması, daha iyi korozyon direncine sahip olması ve daha verimli üretim süreçleri gibi avantajlar sağlaması hedefleniyor.