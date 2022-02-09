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EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2022’de %3 artmasını bekliyor

Çarşamba, 09 Şubat 2022 10:52:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 birinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB’nin inşaat sektörü üretimi ikinci çeyrekte kaydedilen %19,7’lik artışın ardından %5,8 yükseldi.

Rapora göre üçüncü çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım, gerçek üretim hacimlerine paralel olarak yıllık %3,4 arttı. Bu büyüme çok düşük seviyedeki ipotek oranları sayesinde konut yatırımlarında kaydedilen %4,1’lik artışla desteklendi.

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2022 yılında %3 ve 2023 yılında %1,2’lik bir toparlanma kaydedeceğini tahmin ediyor.

Altyapıya yapılan kamu yatırımları sayesinde inşaat mühendisliğinin, inşaat sektörünün performansını artırması bekleniyor. Bu segment, etkileri 2022 yılında büyük ölçüde görülecek olan AB kamu politikalarıyla desteklenecek.


Etiketler: inşaat  Avrupa Birliği  üretim  |  benzer haberler »


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