EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021’de %6,4 artmasını bekliyor

Perşembe, 04 Kasım 2021 11:36:45 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 dördüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde AB’nin inşaat sektörü üretimi, birinci çeyrekte kaydedilen %2,6 artışın ardından %18,6 yükseldi.

Rapora göre, ikinci çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım, gerçek üretim hacimlerine paralel olarak yıllık %16,5 arttı. Bu büyüme, rekor düşük seviyedeki ipotek oranları sayesinde konut yatırımlarında kaydedilen %17,9’luk artışla desteklendi.

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021 yılında %6,5 ve 2022 yılında %4,2’lik bir toparlanma kaydedeceğini tahmin ediyor. Bir önceki tahminde artış oranları sırasıyla %5,5 ve %4,5 seviyelerinde yer alıyordu.

Altyapıya yapılan kamu yatırımları sayesinde inşaat mühendisliğinin, inşaat sektörünün performansını artırması bekleniyor. Bu segment, etkileri 2022 yılında yalnızca sınırlı ölçüde görülecek olan AB kamu politikalarıyla desteklenecek.

EUROFER, mevcut küresel tedarik zinciri sorunlarının inşaat sektörünü de özellikle malzeme açısından etkilemeye başladığını belirtti. Bu durumun önümüzdeki aylarda sektörün görünümü üzerinde yansımaları olabileceği belirtildi.