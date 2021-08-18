﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021’de %5,5, 2022’de %4,5 toparlanmasını bekliyor

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 15:01:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 üçüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın birinci çeyreğinde AB’de inşaat faaliyetleri çeyreklik bazda iyileşti. Söz konusu dönemde, Fransa, İtalya ve Avusturya’nın inşaat sektörü üretimi artarken, Almanya ve İspanya dahil olmak üzere diğer birçok Avrupa ülkesinin üretiminde düşüş görüldü.

Rapora göre, birinci çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım, 2020 yılında kötüleşen koşullardan kaynaklanan art arda dört çeyrek düşüşün ardından gerçek üretim hacimlerine paralel olarak bir önceki çeyreğe kıyasla %1,5 ve yıllık %1,9 arttı.

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021 yılında %5,5 ve 2022 yılında %4,5’lik bir toparlanma kaydedeceğini tahmin ediyor.   

Hükümetler ekonomik performansı artırmak amacıyla altyapıya yatırım yaptığından, inşaat mühendisliğinin inşaat sektörü için önemli bir büyüme alanı olması bekleniyor. Bu segment, etkileri 2021 yılında yalnızca sınırlı ölçüde görülecek olan AB kamu politikalarıyla desteklenecek.


Etiketler: üretim  inşaat  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Ağu

Avro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre %2 büyüdü
18  Ağu

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Haziran ayında %1,7 düştü
18  Ağu

EUROFER: AB otomobil üretimi 2021’de %15,3 toparlanacak, 2022’de %7,9 artacak
17  Ağu

LKAB’nin satış gelirleri ilk yarıda %74,3 arttı
29  Tem

Fransa’da üretici fiyatları Haziran’da aylık bazda %1 arttı