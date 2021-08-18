EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021’de %5,5, 2022’de %4,5 toparlanmasını bekliyor

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 15:01:58 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 üçüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın birinci çeyreğinde AB’de inşaat faaliyetleri çeyreklik bazda iyileşti. Söz konusu dönemde, Fransa, İtalya ve Avusturya’nın inşaat sektörü üretimi artarken, Almanya ve İspanya dahil olmak üzere diğer birçok Avrupa ülkesinin üretiminde düşüş görüldü.

Rapora göre, birinci çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım, 2020 yılında kötüleşen koşullardan kaynaklanan art arda dört çeyrek düşüşün ardından gerçek üretim hacimlerine paralel olarak bir önceki çeyreğe kıyasla %1,5 ve yıllık %1,9 arttı.

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021 yılında %5,5 ve 2022 yılında %4,5’lik bir toparlanma kaydedeceğini tahmin ediyor.

Hükümetler ekonomik performansı artırmak amacıyla altyapıya yatırım yaptığından, inşaat mühendisliğinin inşaat sektörü için önemli bir büyüme alanı olması bekleniyor. Bu segment, etkileri 2021 yılında yalnızca sınırlı ölçüde görülecek olan AB kamu politikalarıyla desteklenecek.