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EUROFER: AB çelik ihracatı üçüncü çeyrekte %11 düştü

Cuma, 04 Şubat 2022 14:57:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 birinci çeyrek raporuna göre, AB’nin toplam çelik ihracatı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %11 düştü. Söz konusu çeyrekte, yassı mamul ihracatı yıllık %14, uzun mamul ihracatı ise yıllık %5 düşerek ikinci çeyrekte kaydedilen pozitif eğilimi tersine çevirirken, yılın ilk 11 ayında yassı mamul ihracatı yıllık %7 düşüş ve uzun mamul ihracatı yıllık %1 artış gösterdi.

EUROFER, İngiltere, Türkiye, ABD, İsviçre ve Çin’in AB’nin geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu söyledi. Bu beş ülke söz konusu dönemde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %55’ini oluşturdu.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ABD’ye yapılan nihai mamul ihracatı %33, İsviçre ve İngiltere’ye yapılan ihracat sırasıyla %9 ve %6 artarken, Mısır, Çin ve Türkiye’ye yapılan ihracat ise sırasıyla %36, %19 ve %15 düştü.

EUROFER’e göre, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde, AB’nin yassı mamul ihracatı, nihai mamul ihracatının %65’ini oluştururken, uzun mamul ihracatı ise %35’ini oluşturdu.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Avrupa Birliği  yassı ürünler  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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