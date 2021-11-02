EUROFER: AB çelik ihracatı ikinci çeyrekte %9 arttı

Salı, 02 Kasım 2021 09:46:28 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 dördüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin toplam çelik ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık %9 arttı. Söz konusu çeyrekte, yassı mamul ihracatı yıllık %6, uzun mamul ihracatı ise yıllık %15 artarak ilk çeyrekte kaydedilen negatif eğilimi tersine çevirirken, yılın ilk yedi ayında yassı mamul ihracatı yıllık %5 düşüş ve uzun mamul ihracatı yıllık %3 artış gösterdi.

EUROFER, İngiltere, Türkiye, ABD, İsviçre ve Çin’in AB’nin bu yılın ilk yedi ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu söyledi. Bu beş ülke, söz konusu dönemde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %54’ünü oluşturdu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, ABD’ye yapılan nihai mamul ihracatı %22, İngiltere ve İsviçre’ye yapılan ihracat %9 artarken, Çin ve Türkiye’ye yapılan ihracat ise sırasıyla %16 ve %11 düştü.

EUROFER’e göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, AB’nin yassı mamul ihracatı, nihai mamul ihracatının %65’ini oluştururken, uzun mamul ihracatı ise %35’ini oluşturdu.