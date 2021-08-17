EUROFER: AB çelik ihracatı birinci çeyrekte %30 düştü

Salı, 17 Ağustos 2021 11:44:23 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 üçüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin toplam çelik ihracatı bu yılın birinci çeyreğinde yıllık %30 düştü. Söz konusu çeyrekte, yassı mamul ihracatı yıllık %6, uzun mamul ihracatı ise yıllık %3 düşerken, yılın ikinci çeyreğinde yassı mamul ihracatı yıllık %33 ve uzun mamul ihracatı yıllık %24 düşüş gösterdi.

EUROFER, Türkiye, ABD, İsviçre, Çin ve Mısır’ın AB’nin bu yılın ikinci çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu söyledi. Bu beş ülke, söz konusu dönemde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %46’sını oluşturdu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, İsviçre’ye yapılan nihai mamul ihracatı %19, Rusya’ya yapılan ihracat %26 düşerken, Çin, Türkiye ve Mısır’a yapılan ihracat ise sırasıyla %37, %40 ve %55 düştü. ABD’ye yapılan ihracat ise yalnızca %3 geriledi.

EUROFER’e göre, bu yılın ikinci çeyreğinde, AB’nin yassı mamul ihracatı, nihai mamul ihracatının %62’sini oluştururken, uzun mamul ihracatı ise %38’ini oluşturdu.