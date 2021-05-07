EUROFER: AB çelik ihracatı 2020’de %18 düştü

Cuma, 07 Mayıs 2021 15:23:13 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 ikinci çeyrek raporuna göre, AB’nin toplam çelik ihracatı 2020’nin dördüncü çeyreğinde yıllık %16 düştü. Geçtiğimiz yılın tamamında, toplam çelik ihracatı, yıllık %18 düşerken, yassı ürün ihracatı %17, uzun ürün ihracatı ise %16 geriledi. Söz konusu dönemde, nihai mamul ihracatı yıllık %17 azaldı. Bu yılın ilk iki ayında ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %14 düştü.

EUROFER, Türkiye, ABD, İsviçre, Çin, ve Cezayir’in AB’nin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu söyledi. Bu ülkeleri Mısır ve Rusya takip etti. İlk beş ülke, 2020’nin dördüncü çeyreğinde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %41’ini oluşturdu.

2020 yılında, Çin’e yapılan nihai mamul ihracatı %18, Mısır’a yapılan ihracat %9 artarken, Türkiye, Rusya, Cezayir’e yapılan ihracat ise sırasıyla %13, %38 ve %44 düştü. ABD ve İsviçre’ye yapılan ihracat sırasıyla %33 ve %8 geriledi.

EUROFER’e göre, 2020 yılında, yassı ürün ihracatı, nihai mamul ihracatının %66’sını oluştururken, uzun ürün ihracatı ise %34’ünü oluşturdu.