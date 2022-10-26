EUROFER: 2022'de AB'nin çelik tüketiminin önceki tahmine kıyasla daha fazla daralması bekleniyor

Çarşamba, 26 Ekim 2022 16:17:01 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 dördüncü çeyrek raporuna göre, 2021 yılında AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketiminde kaydedilen olumlu eğilim, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan aksaklıklar, zayıf talep görünümü ve enerji fiyatları ile üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 2022 yılının ikinci çeyreğinde sona erdi. Bu yılın ikinci çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi birinci çeyrekte kaydedilen %6,1’lik artışın ardından yıllık %4,8 düşüşle 38,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da etkileriyle söz konusu sıkıntıların 2022 yılının ikinci yarısından 2023 yılının ikinci çeyreğine kadar daha da büyümesi bekleniyor. Bu nedenle birliğe göre, 2022 yılında AB’nin çelik tüketiminin üçüncü ve dördüncü çeyreklere yönelik düşüş beklentileri nedeniyle daha önce öngörülen %1,7’lik düşüşe kıyasla %3,5 gerileyeceği tahmin ediliyor. Çelik kullanan sektörlerden gelen talebin en azından 2023 yılının ikinci çeyreğine kadar ciddi şekilde baskı altında kalması beklendiğinden 2023 yılında çelik tüketiminin %1,9 düşüş göstereceği öngörülüyor. Söz konusu tahminler enerji fiyatlarına yönelik değişimlere, savaşın gidişatına ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisine bağlı.

Tedarik zinciri sıkıntıları ve zayıf talep görünümüne rağmen bu yılın ikinci çeyreğinde çelik kullanan sektörlerdeki üretim birinci çeyrekte kaydedilen %4,9 artışın ardından yıllık %5,7 yükseldi. EUROFER çelik kullanan sektörlerdeki üretimin özellikle ilk iki çeyrekteki olumlu gelişmeler sayesinde 2022 yılında %1,9 artmasını bekliyor.

İkinci çeyrekte AB’deki yurt içi teslimatlar bölgede söz konusu çeyrekteki zayıf talep nedeniyle yalnızca %7,1 düşüş gösterdi.