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EUROFER: AB’nin 2025 için görünür çelik tüketimi beklentileri kötüleşiyor

Perşembe, 06 Şubat 2025 14:53:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 birinci çeyrek raporuna göre geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi, bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %1,4 düşüşün ardından yıllık %0,9 düşerek 30,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Savaşa bağlı olarak yaşanan sorunlar, enerji fiyatlarının daha önce görülmemiş bir seviyeye çıkması ve üretim maliyetleri nedeniyle çelik piyasasındaki aşağı yönlü hareket devam etti. Birlik, daha önce %1,8 seviyesinde yer alan artış tahminine kıyasla 2024’te görünür çelik tüketiminin %2,3 gerileyeceğini öngörüyor. 2025 yılında görünür çelik tüketimindeki artış miktarı bir önceki tahmin olan %3,8’e kıyasla %2,2 seviyesinde yer alacak.

Üçüncü çeyrekte çelik kullanan sektörlerin üretimi yıllık %4,1 azaldı. Üretim, bir önceki çeyrekte %2,1 gerilemişti. Devam eden ekonomik belirsizlikler önümüzdeki çeyrekte de büyümeyi etkileyecek. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarını gevşetmesinin etkileri ise kısa vadede görülmeyecek 2024 yılının son çeyreğine yönelik beklentiler %3,3 düşüş görüleceği yönünde. Önceki raporda %2,7 düşüş öngörülmüştü.

Bununla birlikte aynı çeyrekte AB’de yurt içi teslimatlar, 2024 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen %1,6’lık düşüşün ardından %2,3 gerileyerek talebin ne kadar zayıfladığını gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Tüketim 

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