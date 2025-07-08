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EuRIC: AB çelik sektörünün karşı karşıya olduğu asıl sorun yüksek enerji maliyetleri ve zayıf rekabet gücü

Salı, 08 Temmuz 2025 13:54:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC), hurda bulunabilirliğiyle ilgili artan endişelerin aksine Avrupa çelik sektörünün karşı karşıya olduğu gerçek tehdidin artan enerji maliyetleri ve zayıflayan rekabet gücü olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin (JRC) Avrupa’nın hurda bulunabilirliğinin yerel talebi karşılamak için fazlasıyla yeterli olduğunu doğrulayan verileri doğrultusunda EuRIC, odak noktasının ürün bulunabilirliğinden ekonomik sürdürülebilirliğe ve enerji stratejisine kaydırılması gerektiğini düşünüyor.

JRC’ye göre AB'nin hurda arzının 2035 yılına kadar 100 milyon mt’dan 112 milyon mt’a çıkması beklenirken, aynı dönemde tüketim sonrası hurda tonajı 80-90 milyon mt’a ulaşabilir. 2023 yılında AB’nin hurda tüketimi on yılın en düşük seviyesi olan 75,1 milyon mt’a inerek hurda arzı fazlasına yol açtı. EuRIC, “Hurda bulunabilirliği Avrupa’da kullanılan seviyenin oldukça üzerinde. Sorun geri dönüşümcülerden kaynaklanmıyor, çelik üreticileri mevcut hurdayı kullanmıyor,” dedi.

EuRIC, Avrupa çelik sektörünün karşı karşıya olduğu gerçek sorunların düşük çelik fiyatları ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle artan üretim maliyetleri olduğunu ve bunun da sektörün rekabet gücünü azalttığını belirtti. Konfederasyon, bu sorunların küresel talebin cansız olmasından ve piyasa dışı kapasite fazlasından kaynaklandığını ifade etti. EuRIC, “Rekabetçi kalmak için, döngüsellik avantajımızı kullanmalıyız. Avrupa hurda veya daha doğrusu geri dönüştürülmüş metaller açısından zengin. Ticaret engellerine odaklanmak yerine bu zenginliği rekabet avantajımıza dönüştürmeliyiz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 

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