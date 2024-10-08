Erdemir: Türkiye ve AB’nin ticaretteki kayıplarını telafi etmek için iş birliğini güçlendirmesi gerekiyor

8 Ekim tarihinde Milano'da düzenlenen SteelOrbis İtalya Forumu 2024'te konuşan Erdemir Uluslararası Pazarlama ve Satış Müdürü Meltem Alım Atmaca, katılımcılarla şirketlerinin yaklaşık 60 yılı bulan yolculuğundaki köşe taşlarını paylaştı. Türkiye’nin en büyük yassı çelik üreticisi olan Erdemir yıllık 8,6 milyon mt sıcak haddeleme kapasitesine sahip. Bununla birlikte grup şirketi ve Türkiye’nin ilk ve tek pelet üreticisi olan ERMADEN, yıllık 1,5 milyon mt pelet üretim kapasitesine sahip olup Türkiye’deki demir cevheri talebinin %38’ini, Erdemir’in demir cevheri tüketiminin ise %16’sını karşılıyor.

Atmaca, yılın ilk altı ayında Türkiye’nin 19 milyon mt çelik ürettiğini, tüketiminin ise diğer ülkelerin aksine yükseldiğini ifade etti. Atmaca’ya göre bu, imalat ve inşaat sektörlerinin güçlü bir performans kaydettiğini gösteriyor. Bununla birlikte 2023 yılında Türkiye’de yassı mamul tüketiminin 19,5 milyon mt ve üretimin 13,7 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini hatırlatan Atmaca, bunun talebi karşılamada sorunlara yol açabileceğini ve aradaki farkın doğrudan ithalat ile sağlanması nedeniyle Türkiye çelik sektörünün net ithalatçı konumunda olduğunu söyledi.

Konuşmada Türkiye ve AB arasındaki ticaretin yıllar içinde nasıl değiştiğine dikkat çekildi. Atmaca’nın paylaştığı verilere göre 2019 yılında Türkiye’nin yaptığı ithalatın %43’ünü meydana getiren AB, 2023 yılında ithalatın sadece %20’sini oluşturdu. Bununla birlikte AB’nin Türkiye’den yaptığı ithalat 2017-2022 yılları arasında ortalama %16 paya sahip olurken bu pay 2023 yılında %7’ye geriledi. Bu iki değişiklik de bahsi geçen piyasalarda son yıllarda Asyalı tedarikçilerin daha etkili olduğunu gösteriyor. Erdemir yetkilisi konuşmasında, “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Asya’nın rekabetçiliğine karşı birlik olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Aksi halde hem Türkiye hem de AB piyasaları zorluk yaşamaya devam edecek,” ifadelerini kullandı.