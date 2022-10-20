İskenderun PS: Enerji maliyetlerindeki artış Türk çelik üreticilerinin rekabet gücüne zarar veriyor

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19 Ekim Çarşamba günü Atakaş Çelik ana sponsorluğunda Ramada by Wyndham İskenderun’da 450’nin üzerinde katılımla rekor kıran SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantısında kapasite yatırımları, Türkiye çelik sektörünün durumu, piyasadaki son gelişmeler ve çelik piyasasının geleceğine yönelik beklentiler konuşuldu. Toplantıya sponsor olan diğer firmalar ise Akkatoğlu Demir Çelik, ARTIMET ve Küçükbakırcı Çelik Servis Merkezi oldu.

SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz’ın açılış konuşmasının ardından, Atakaş Çelik’in İhracat Müdürü Haydar Küpeli, şirketin yeni kapasite yatırımları hakkında bilgi verdi. Küpeli, şirketin asitleme hattının yıllık 1,2 milyon mt, soğuk haddehanesinin toplam 700.000 mt ve galvanizleme hattının 400.000 mt kapasiteye sahip olduğunu bildirdi. Yeni yatırıma yönelik ise şirketin 2023 yılının ilk yarısında bir adet soğuk haddehane ve bir adet galvanizleme hattı devreye almayı planladığını ifade etti. Söz konusu yatırımla şirketin soğuk haddelenmiş çelik üretim kapasitesi 1 milyon mt’un üzerine çıkacak.

Atakaş Çelik’in faaliyetleri hakkında konuşan Genel Müdür Cem Üstün, şirketin 2016 yılında iç piyasada yaşanan sıkıntıyı aşmak için ABD pazarına yöneldiğini, o dönemde üretimlerinin neredeyse yarısını ABD’ye ihraç ettiğini ifade etti. ABD’nin 2018 yılında koruma önlemleri getirmesiyle odaklarını Kanada ve AB’ye kaydırdıklarını söyleyen Üstün, bu sefer de antidamping vergisiyle karşılaştıklarını belirtti. Alternatif ihracat pazarlarına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Üstün, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da sanayi çok gelişmemiş olduğundan Atakaş Çelik’in ürettiği yassı mamulü çok tüketmediklerini, yüksek kapasiteler ve arz fazlası nedeniyle de diğer pazarlardaki rekabet şartlarının ağırlaştığını ifade etti. Türkiye’de yassı mamul kapasite artışına yönelik projeler olduğunu, ancak bu kapasitelerin henüz devreye alınmadığını bildiren Üstün, enerji maliyetlerinin yüksek olduğu mevcut koşullarda çelik üreticilerinin halihazırda %100 kapasiteyle faaliyet gösteremediğini, üretimlerini azalttığını söyledi. Buna ek olarak, pandeminin etkileri yavaş yavaş ortadan kalkarken savaşın başlamasıyla tesislerini kapatan Ukrayna Türkiye için önemli bir tedarik kaynağı olduğundan, Türk çelik üreticilerinin sıkıntılar yaşadığını hatırlattı.

Uzun mamul alanında faaliyet gösteren Tufan Endüstri Firma Sahibi Osman Tufan, Tufan Metalürji’ye yönelik yatırım çalışmalarının devam ettiğini, gereken şartlar sağlandığında önümüzdeki dönemde ihracata yönelik üretim yapılacağını bildirdi. Türk çelik üreticilerinin finansmana erişim konusunda sıkıntı yaşadığını hatırlatan Tufan, üreticilerin piyasadaki riskleri göz önüne alarak uzun vadeli projelere hazırlanamadıklarını ve piyasa şartlarına göre düzenleme yapamadıklarını ifade etti. Tufan, Türkiye’de resesyon olduğunu ve satışların yavaşladığını, ancak üretime devam edildiğini bildirdi.

Yassı mamul alanında çelik servis merkezleriyle faaliyet gösteren CRT Metal’in Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Ceritbinmez, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık 72.000 mt kapasiteli galvanizli tel üretim tesisi yatırımı yaptıklarını bildirdi. Yeni tesiste makine montajının 2023 yılının Mart ve Nisan aylarında, ilk üretimin ise Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ceritbinmez, yurt dışındaki yatırım planlarına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Türkiye’de kapasite artışına yönelik yatırımların da devam ettiğini söyleyen CRT Metal Yönetim Kurulu Başkanı, şirketlerin daha kaliteli ürünler üreterek ilerleyen süreçte rakiplerinden ayrışması gerektiğini belirtti. Kapasite artışlarından dolayı rekabetin can sıkıcı bir hal aldığını söyleyen Ceritbinmez, çelik üreticilerinin ve çelik servislerinin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi. Piyasadaki rekabetle ilgili olarak ise Ceritbinmez, Türkiye’nin en büyük sıkıntısının enerji maliyetlerindeki artış ve hammadde konusunda dışa bağımlılık olduğunu, Hindistan, İran, Çin ve Rusya ile karşılaştırıldığında enerji maliyetlerindeki artış devam ederse Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki rekabet gücünün zarar göreceğini sözlerine ekledi.

Panelin ardından yaptığı sunumunda MY Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Mert Yılmaz, dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümü hakkında konuştu, merkez bankalarının faiz kararları, enflasyon, jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarına ilişkin beklentilerini aktardı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.