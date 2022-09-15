Kocaeli PS: Çelik piyasasında belirsizlik devam ediyor, Türkiye’de yeni kapasite artışları bekleniyor

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14 Eylül Çarşamba günü Yıldız Demir Çelik ana sponsorluğunda Kocaeli, Tryp by Wyndham İzmit’te 500’ün üzerinde katılımla gerçekleşen SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantısında yeni kapasite yatırımları, piyasadaki son gelişmeler ve çelik piyasasının geleceğine yönelik beklentiler konuşuldu. Toplantıya sponsor olan diğer firmalar ise Tatçelik, Galva Metal, Dessan Demir Çelik, Sayan Lojistik, Somal Sac, Soybaş ve STS Group oldu.

SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz’ın açılış konuşmasının ardından, Yıldız Demir Çelik Ticari Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz yakın zamanda çıkan yangının ardından tesisteki onarım çalışmalarının devam ettiğini ve tesisin Kasım ayında yeniden devreye alınmasının planlandığını bildirdi. Çelik sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, pandemiyle birlikte çelik sektörü dahil olmak üzere birçok sektörün arz, talep ve lojistik faktörlerdeki dengesizlikleri ve tahmin edilemezliği yönetmekte oldukça zorlandığını ifade etti. Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle şirketlerin hammadde bulamama endişesi yaşadığını söyleyen Yılmaz, küresel fiyatların arttığını bildirdi. Talepte görülen artışın 2021 yılının sonunda kademeli olarak düşmesiyle fiyatların da gerilediğini belirten Selçuk Yılmaz Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arzın düşmesiyle fiyatların yükseldiğini ifade etti. Fiyatlardaki artışta ayrıca Türkiye’de sanayi kullanıcılarına yönelik enerji fiyatlarına getirilen %50 zam da etkili oldu. Yıldız Demir Çelik’in yatırımlarından bahseden Ticari Genel Müdür Yardımcısı, çelikhane ve sıcak haddehane yatırımlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini, halihazırda yatırımı devam eden ikinci galvanizleme hattının ve üç adet yığın tavlama ünitesinin ise bu yılın sonunda devreye alınacağını bildirdi.

Mesut Özdöl’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Yıldız Demir Çelik’in Yurt İçi Satış Müdürü Nedim Yalt, çelik sektörünün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan çok etkilendiğini ve fiyatların dalgalandığını belirtti. Avrupa’daki enerji krizi hakkında ise Yalt, Türkiye çelik sektörünün piyasadaki değişkenlere hazırlıklı olduğu takdirde bu krizin Türkiye için bir fırsat olabileceğini ifade etti. Türkiye’de uzun ve yassı mamul üretiminin dengesiz olduğunu söyleyen Yalt, uzun mamul açısından kapasite fazlası olduğunu, yassı mamul kapasitesinin ise yetersiz olduğundan talebin şu anda ithalatla karşılandığını, ancak yeni yatırımlarla yassı mamul kapasitesinin artacağını belirtti. Çin hakkında ise Yalt, 2021 yılının ilk yedi ayında üst seviyeye çıkan nihai mamul üretiminin bu yılın ilk yedi ayında yıllık yaklaşık 43 milyon mt düşüş gösterdiğini belirtti. Çin’deki büyük emlak krizi nedeniyle çelik tüketiminin de düştüğünü söyleyen Nedim Yalt, ülkenin ihracat yapmaya devam ettiğini, ancak ithalat açısından dünya pazarlarından çekilmiş gibi göründüğünü belirtti.

Söz konusu piyasa koşullarında rekabetin sertleştiğini söyleyen Somal Sac’ın Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Somal, önceliğin sektördeki diğer piyasa oyuncularından ayrışmak olduğunu belirtti. Türkiye’nin geleneksel kalite ürünlerde dünyadaki konumunun iyi olduğunu ifade eden Somal, Türkiye çelik sektörünün nitelikli, katma değeri yüksek ve rekabetin daha az olduğu ürünler üreterek diğer ülkelerden ayrışabileceğini düşünüyor. Çelik servis merkezlerinin satıcı ve nihai alıcılar arasında bir köprü olduğunu hatırlatan Berkay Somal, çelik sektörünün kısa vadeli kârları düşünmeden uzun vadeli iş birlikleri yaparak sürdürülebilir kalkınma gösterebileceğini belirtti. Belirsizliklerle dolu bir dönemden geçtiğimizi söyleyen Somal, talebin düşük, enerji maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade etti. Somal, “Piyasadaki belirsizlik nedeniyle hepimiz suyun altındayız. Nefesini uzun tutan, faaliyetleri istikrarlı devam eden kazanacak,” şeklinde konuştu. Çelik piyasasının geleceğine yönelik olarak ise Berkay Somal, önümüzdeki süreçte talebin belirleyici faktör olmasını beklediğini, Avrupa ve ABD’de resesyonun kaçınılmaz gözüktüğünü belirtti.

Dijital çağ hakkında yorum yapan Galva Metal’in Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Kısacıkoğlu, Galva Metal’in birkaç projesi olduğunu, maliyetlerin arttığı bir dönemde bu gelişmelerin güzel olduğunu ifade etti. Yeni yatırımlarla ilgili Kısacıkoğlu, ülkedeki toplam yaklaşık iki milyon mt’luk yeni galvanizleme hattı yatırımlarıyla kapasitenin artacağını ancak bu ürünlerin ihracatı için imalat sektörünün gelişmesi gerektiğini belirtti. Kotalar ve rekabet nedeniyle galvanizli ürünlerin ihracatının zor olacağını söyleyen Kısacıkoğlu, imalat sektöründeki olası gelişmelerle galvanizli çelik kullanılarak kotaya tabi olmayan ürünler üretilebileceğini, bunun yanı sıra yabancı yatırımları ülkeye çekmek için ortam yaratılabileceğini ifade etti.

Ayrıca, Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Ekonomist Murat Sağman Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi başlıklı sunumunda küresel enflasyon sorunu, dolar kuru ve faizlere ilişkin beklentilerini aktardı, seyircilerin sorularını yanıtladı.