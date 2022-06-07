Erciyas çelik boru kullanım alanlarına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor

Salı, 07 Haziran 2022 15:48:22 (GMT+3) | İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. yeni ve devam eden projelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Buna göre şirket, çelik borunun yeni kullanım alanlarına ilişkin araştırma ve geliştirme, hidrojen boru hatları için hidrojen borusu geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Erciyas ayrıca Balıkesir’de bulunan Briza arsasında gerçekleştirilmesi planlanan 8,8 MW ek elektrik kapasitesi için gereken izinleri aldığını ve yatırım sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Erciyas Çelik Boru yıllık 600,000 mt çelik boru üretim kapasitesine sahip. Şirketin ayrıca Balıkesir’de 52,8 MW kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali ve 1,1 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali bulunuyor.