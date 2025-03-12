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Erciyas Çelik Boru’nun satış geliri ve kârı 2024’te düştü

Çarşamba, 12 Mart 2025 14:35:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. 2024 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Erciyas bir önceki yıl kaydedilen 81,19 milyon TL net kâra kıyasla 13,53 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri 2023 yılında kaydedilen 8,26 milyar TL’ye kıyasla %12,2 düşüşle 7,25 milyar TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2023 yılında kaydedilen 932,96 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 522,15 milyon TL faaliyet kârı elde etti.

Yılın tamamında Erciyas geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 211.000 mt’a kıyasla 156.000 mt boru satışı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde şirketin toplam boru satış tonajının %50’si ihracat satışlarından oluştu.

Buna ek olarak şirket, önümüzdeki yılın küresel ekonomik belirsizlikler ve ticari ile gerçek savaşlarla şekillenmeye devam edeceğini öngörüyor. Erciyas Çelik Boru, 2025 yılında üretim süreçlerini optimize ederek maliyet avantajı sağlamayı, Avrupa ve Kuzey Amerika’da kuracağı yeni iş birlikleriyle yüksek hızlı tüp ulaşımı projelerine tedarikçi olmayı ve ürünlerinin kalitesini iyileştirerek küresel rekabet gücünü artırmayı planlıyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar 

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