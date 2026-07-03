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Erciyas Çelik Boru Sakarya-Kocaeli içme suyu isale hattı projesine boru tedariki için iki sipariş aldı

Cuma, 03 Temmuz 2026 11:18:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sakarya-Kocaeli İlleri İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım Yapım İşi” kapsamında kullanılacak çelik boruların tedarikine yönelik ilki Mayıs ayında olmak üzere iki ayrı sipariş aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yapılan açıklamaya göre iki fazdan oluşan siparişler kapsamında toplam yaklaşık 14.000 metre çelik borunun üretimi ve tedariki gerçekleştirilecek. Siparişlerin toplam değeri ise yaklaşık 15 milyon $ seviyesinde bulunuyor.

Bölgenin içme suyu altyapısı güçlendirilecek

Söz konusu projenin, Ballıkaya Barajı’ndan alınacak ham suyun Sakarya’daki mevcut Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılmasını sağlayacak içme suyu altyapısının inşasını kapsadığı dile getirildi.

Uzun vadede bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedeflenen projenin, bölgenin stratejik öneme sahip altyapı yatırımları arasında yer aldığı vurgulandı. Erciyas, siparişler kapsamındaki üretim ve teslimatların proje takvimine uygun şekilde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Erciyas Boru  

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