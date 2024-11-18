Erciyas Çelik Boru’nun net kârı Ocak-Eylül döneminde yükseldi

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 22,70 milyon TL’ye kıyasla 45,25 milyon TL seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %19 düşerek 5,20 milyar TL seviyesine geriledi. Öte yandan Erciyas’ın faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 911,94 milyon TL’ye kıyasla 954,69 milyon TL seviyesinde yer almaya başladı.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin toplam boru satışlarının %54’ünü dış piyasalara yapılan satışlar oluşturdu. Erciyas, çoğunlukla büyük çaplı ve ağır tonajlı boru ihracatı gerçekleştirdiğinden yılın ilk altı ayında sevkiyat ve ihracat giderlerinin payı, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin %78’ine denk geldi.

Bununla birlikte Ocak-Eylül döneminde şirketin doğal gaz ve kazık borusu satışları toplam satış hacminin %62’sini ve su borusu satışları da %38’ini oluşturdu.