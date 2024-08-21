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Erciyas Çelik Boru’nun net kârı ilk yarıda düşüş kaydetti

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 14:12:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen 38,27 milyon TL’ye kıyasla 30,65 milyon TL seviyesinde yer alırken satış geliri de yıllık %14,7 düşerek 3,62 milyar TL seviyesine geriledi. Öte yandan Erciyas’ın faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 629,75 milyon TL’ye kıyasla 610,84 milyon TL seviyesinde yer almaya başladı.

İlk yarıda şirketin toplam boru satışlarının %59’unu dış piyasalara yapılan satışlar oluşturdu. Erciyas, çoğunlukla büyük çaplı ve ağır tonajlı boru ihracatı gerçekleştirdiğinden yılın ilk altı ayında sevkiyat ve ihracat giderlerinin payı, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin %80’ine denk geldi.

Bununla birlikte Ocak-Haziran döneminde şirketin doğal gaz ve kazık borusu satışları toplam satış hacminin %63’ünü ve su borusu satışları da %37’sini oluşturdu.

Erciyas, bu yıla yönelik ekonomik göstergelerin yavaşlama trendine işaret ettiğini ve Çin hükümetinin yeni açıkladığı teşviklerin yetersiz kalmasının piyasalarda toparlanma beklentilerini ortadan kaldırdığını ifade etti.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Erciyas Boru  

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