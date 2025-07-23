AB’nin enerji dönüşüm projesine Erciyas’tan hidrojen boru hattı tedariki

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., İtalya Kamu Gaz İdaresi tarafından açılan ihale kapsamında 23,5 kilometrelik hidrojen boru hattının üretimi ve tedarikini içeren sözleşme imzaladığını duyurdu. Milano’nun da dahil olduğu Lombardiya bölgesinde gerçekleştirilecek olan proje, Avrupa’nın temiz enerjiye geçişi için stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de ilk, Avrupa’da dördüncü %100 hidrojen taşıma kapasitesi

Söz konusu sözleşmeyle birlikte Erciyas Çelik Boru, doğal gaz ile karıştırılarak kullanılmasına gerek kalmadan %100 hidrojen taşıyabilen borular üreten Türkiye’deki ilk, Avrupa’daki dördüncü ve dünyadaki ilk beş şirketten biri haline gelecek. Şirket daha önceden hidrojen karıştırılarak kullanılan doğal gaz boruları üretmişti.

Hidrojen boruları, Avrupa’nın sıkı teknik standartlarını karşılayacak ve Erciyas’ın tesislerinde üretilecek. Boruların üretimine bu yıl başlanması ve teslimatların kademeli olarak tamamlanması planlanıyor.

Anlaşmanın Erciyas için stratejik ve finansal önemi

Erciyas Çelik Boru, söz konusu projenin stratejik büyüme planları açısından çok önemli olduğunu belirtirken, cirosunu artırmasını, kârlılığını iyileştirmesini ve Avrupa’daki konumunu güçlendirmesini beklediğini de ekledi.