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Erciyas Çelik Boru’nun satış geliri ilk çeyrekte %4,4 yükseldi

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 14:13:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Erciyas bir önceki yılın ilk üç ayında kaydedilen 24,12 milyon TL net kâra kıyasla 30,15 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,4 artışla 1,71 milyar TL olurken söz konusu dönemde Erciyas 2023 yılının ilk üç ayında kaydedilen 117,29 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 442,85 milyon TL faaliyet kârı elde etti.

Bahsi geçen dönem içinde şirketin toplam boru satışlarının %67’sini dış piyasalara yapılan satışlar meydana getirdi. Şirket çoğunlukla büyük ebatlı ve ağır tonajlı ihracatı yaptığı için sevkiyat ve ihracat giderlerinin payı, yıln ilk üç ayında pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin %85’ini oluşturdu.

Bununla birlikte şirket, Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın Düzce ve Mersin tesislerinde 31 Ocak-14 Şubat tarihlerindeki yaptığı grev nedeniyle ilk çeyrekteki üretiminin düştüğünü belirtti.

Erciyas, hazırladığı faaliyet raporunda Çin Yeni Yılı tatilinin ardından küresel çelik piyasasının zayıf talep nedeniyle aşağı yönlü hareket ettiğini ve bu hareketin 2024 yılı boyunca devam etmesini beklediğini ifade etti. Erciyas’a göre yüksek maliyetlerin fiyatların daha da düşmesine neden olduğu durumda çelik üreticileri bu düşüşü kontrol altına almak için kapasiteleri kısıtlayabilir.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Erciyas Boru  

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