Borusan Boru’nun mali sonuçları Ocak-Eylül döneminde beklentilerin altında kaldı

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş., bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2023 yılının Ocak-Eylül kaydedilen 3,09 milyar TL’ye kıyasla 311,38 milyon TL seviyesinde yer alırken satış geliri yıllık %67 artarak 42,98 milyar TL’ye yükseldi.

İlk dokuz ayda Borusan’ın toplam satış hacmi yıllık %32,2 artışla 907.000 mt seviyesinde yer alırken ihracat satışları toplam satış gelirinin %81’ini oluşturdu. Öte yandan şirketin basınçlı, özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde ettiği gelir, toplam satış gelirinin %83’ünü oluşturdu. Yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satışından elde edilen gelirin toplam gelir içindeki payının %22 seviyesinde olması ise piyasada arz-talep dengesinin olduğunu gösterdi.

Şirket mali raporunda kâr marjlarının piyasanın denge bulmasıyla normalleştiğini söyledi. Borusan’da göre zayıf talep nedeniyle otomotiv ve inşaat sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının düşük olması ve üretim maliyetlerinin yarattığı aşağı yönlü baskı çelik üreticilerinin kâr marjını olumsuz etkiliyor.

Borusan, 2024 yılının tamamı için önceden 1,05-1,20 milyon mt olan toplam satış tonajı tahminini 1-1,12 milyon mt olarak aşağı yönlü revize etti. Şirketin satış geliri tahmini ise 1,7-2 milyar $’dan 1,6-1,8 milyar $’a çekildi.

Şirket ayrıca söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 1,57 milyar TL değerinde olduğunu bildirdi.