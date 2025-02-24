Borusan Boru 2024’te zarar kaydetti, ihracatın payı 3,5 puan yükseldi

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket 2023 yılında kaydedilen 4,10 milyar TL net kâra kıyasla 227,69 milyon TL seviyesinde net zarar bildirirken, satış geliri de yıllık %30,6 artışla 55,06 milyar TL seviyesine yükseldi.

Bununla birlikte Borusan Boru ’nun satış hacmi bir önceki yıl kaydedilen 1,06 milyon mt seviyesine kıyasla %9,9 artışla 1,17 milyon mt seviyesine çıkarken, yerel çelik boru satışları toplam satış gelirinin %19’unu ve ihracat satışları da yıllık 3,5 puan artışla %81’ini oluşturdu.

Şirketin satış tonajları altyapı, inşaat ve otomotiv sektörlerinde sırasıyla %56,2, %10,3 ve %4,9 artış kaydederken, enerji sektörüne yapılan satışlar yüksek baz etkisi nedeniyle %16,9 geriledi.

Şirketin ilk beklentileri satış hacminin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 1,05-1,20 milyon mt seviyesinde yer alacağı yönünde. Bununla birlikte şirket 2025 yılında, 2024’te piyasada yaşanan zorlukların devam edeceğini öngörüyor. Bu çerçevede, satış hacmi ve gelirde istikrarlı seyrin devam etmesi beklenirken, etkin maliyet yönetimi ile kâr baskılarının dengeleneceği ve AVFÖK marjının %5-7 aralığında yer alacağı tahmin ediliyor.