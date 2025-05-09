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Borusan Boru ilk çeyrekte net zarar ve hasılat düşüşü bildirdi

Cuma, 09 Mayıs 2025 14:32:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş., bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 366,85 milyon TL net kâra kıyasla 284,45 milyon TL seviyesinde net zarar bildirirken, hasılatı yıllık %29,4 azalarak 11,55 milyar TL’ye geriledi.

Aynı çeyrekte Borusan’ın toplam satış hacmi yıllık %27,5 düşüşle 259.000 mt olurken, ihracat satışları toplam satış gelirinin %77’sini oluşturdu. Borusan üretim maliyetleri Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle arttığı için karlılığının baskı altında kaldığını ifade etti.

Borusan, küresel çapta görülen vergi politikalarının etkisi 2025’in son çeyreğine ya da 2026’nın başına kadar görülmeyeceği için 2025 yılına ait satış tahminlerini 1,05-1,20 milyon mt bandında korudu. Şirket ABD’deki pozitif fiyatlandırma ortamının ikinci ve üçüncü çeyrekte devam edeceğini öngörüyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Borusan Boru 

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