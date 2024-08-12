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Borusan Boru’nun net kârı ilk yarıda düşerken satış geliri yükseldi

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 14:08:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş., bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen 2,54 milyar TL’ye kıyasla 639,57 milyon TL seviyesinde yer alırken satış geliri yıllık %90,3 artarak 29,65 milyar TL’ye yükseldi.

İlk yarıda Borusan’ın toplam satış hacmi yıllık %41,9 artışla 619.000 mt seviyesinde yer alırken ihracat satışları toplam satış gelirinin %81’ini oluşturdu. Öte yandan şirketin basınçlı, özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde ettiği gelir, toplam satış gelirinin %85’ini oluşturdu. Amerika pazarında yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satışından elde edilen gelirin toplam gelir içindeki payı ise kuyu sayısındaki azalma ve pazardaki arz-talep dengelenmesi kaynaklı %21 seviyesinde gerçekleşti.

Borusan’ın beklentileri, satış hacminin bu yılın tamamında bir önceki tahmine kıyasla değişmeyerek 1,05-1,20 milyon mt seviyesinde yer alacağını gösteriyor. Aynı zamanda arz ve talebin dengelenmesine bağlı olarak bu yıl satış fiyatlarının uzun dönem ortalamasında seyredeceği ve zayıf talep görünümü ile maliyet baskısının ikinci yarıda da devam edeceği öngörülüyor.

Şirket ayrıca söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 1,04 milyar TL değerinde olduğunu bildirdi.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Borusan Boru 

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