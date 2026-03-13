Enerji yoğun sektörler AB elektrifikasyon planında elektrik maliyetlerinin azaltılmasını talep ediyor

Avrupa’daki enerji yoğun sektörler, Avrupa Komisyonundan yaklaşan AB Elektrifikasyon Eylem Planı kapsamında rekabetçi elektrik fiyatlarının ve yatırım desteklerinin önceliklendirilmesini talep ediyor. Sektör temsilcileri, yüksek enerji maliyetlerinin sanayi rekabetçiliğini ve karbonsuzlaşma çabalarını tehdit ettiğini vurguladı.

Çelik, kimya, metal, çimento ve kâğıt gibi sektörleri temsil eden sanayi kuruluşları tarafından yayımlanan ortak bildiride, elektrik fiyatları düşürülmezse Avrupa’da sanayinin elektrifikasyonuna yönelik yatırımların ciddi risk altında kalacağı belirtildi.

EUROFER ve European Metals gibi kuruluşların da aralarında bulunduğu sektör temsilcileri, Elektrifikasyon Eylem Planı’nın öncelikle sanayi tüketicileri için rekabetçi elektrik fiyatlarına odaklanması gerektiğini ifade etti. Ortak bildiriye göre elektrik maliyetlerinin düşürülmesi Avrupa’nın sanayi tabanını korurken, iklim nötrlüğü hedeflerine ulaşabilmesi için kritik önem taşıyor.

Elektrifikasyon ve enerji entegrasyonunun hızlandırılması

Sektör temsilcileri elektrik fiyatlarının düşürülmesinin yanı sıra şu yapısal adımları da öneriyor. Sanayide elektrifikasyon yatırımları için daha uygun koşullar oluşturulması, AB Tek Enerji Piyasası gelişiminin hızlandırılması, sınır ötesi elektrik bağlantılarının artırılması ile yenilenebilir ve düşük karbonlu kaynaklarla sistem esnekliğinin güçlendirilmesi söz konusu adımlar arasında yer alıyor. Bu adımların AB üyesi ülkeler arasındaki enerji fiyatı farklarını azaltabileceği ve enerji sisteminin verimliliğini artırabileceği belirtiliyor.

Sektör paydaşları, elektrik fiyatları diğer bölgelere kıyasla daha yüksek kalırsa Avrupa’nın küresel rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bu nedenle enerji yoğun sektörlerin düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçiş yaparken faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak için Elektrifikasyon Eylem Planı’nın hem iklim hedeflerini hem de sanayi rekabetçiliğini desteklemesi gerektiği vurgulanıyor.