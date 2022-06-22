Endonezya Temmuz’da kömürle çalışan elektrik santrallerine karbon vergisi getirecek

Basında yer alan haberlere göre Endonezya karbon emisyonu için bir üst sınır belirlemeyi ve bu yılın Temmuz ayından 2024 yılına kadar elektrik üretim sektörüne, özellikle de kömürle çalışan elektrik santrallerine bir karbon vergisi getirmeyi planlıyor. Üst sınırdan daha yüksek emisyon üreten santraller ek maliyetlere tabi olacak. 2025 yılında diğer sektörlere de vergi getirilecek.
Vergi 30,000 IDR/kg (20,21$/kg) oranında kararlaştırıldı.
Başlangıçta Nisan ayında getirilmesi planlanan vergi teknik düzenlemeler hazırlandığından üç ay ertelendi.