Endonezya üç ülkeden ithal kaplamalı yassı haddelenmiş çeliğe antidamping vergisi getirecek

Reuters’ın yayımladığı bir habere göre Endonezya Maliye Bakanlığı, Çin, Güney Kore ve Tayvan’dan ithal teneke kaplamalı yassı haddelenmiş çelik ürünlerine antidamping vergisi uygulamaya karar verdi.

14 Ekim tarihinden itibaren uygulanacak %4,4-7,9 oranlarındaki vergiler, 2029 yılına kadar beş yıl süreyle geçerli olacak. Söz konusu kararda, yapılan bir inceleme sonucunda bu üç ülkeden ithal söz konusu ürünlerin dampinginin devam etmesiyle Endonezya çelik sektörü üzerinde oluşan olumsuz etkinin giderilemediğinin tespit edilmesi etkili oldu.