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Endonezya, Çin'den galvanizli sac ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı

Perşembe, 17 Eylül 2026 15:05:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Endonezya Antidamping Komitesi (KADI), yerel üreticiler PT Tata Metal Lestari ve PT Arcelormittal Nippon Steel Indonesia tarafından yapılan başvurunun ardından 15 Eylül 2026 tarihinde Çin'den galvanizli sac ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Çin'in ithalattaki payı %81

KADI, ön değerlendirmesinde Çin'den artan ithalatın yerel üreticilere zarar verdiğine ilişkin yeterli kanıt tespit edildiğini belirtti. Endonezya, 2023-2025 döneminde söz konusu ürünlerden toplam 2,56 milyon mt ithal ederken, Çin'den yapılan 2,08 milyon mt ithalat toplamın yaklaşık %81'ini oluşturdu.

Soruşturma süresi 18 aya uzatılabilir

Soruşturmanın en fazla 12 ay sürmesi ve gerektiğinde bu sürenin 18 aya uzatılması öngörülürken, ilgili üreticilere, ihracatçılara, ithalatçılara ve hükümet temsilcilerine gerekli bildirimlerin yapıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamındaki ürünler 7210.49.11, 7210.49.17, 7210.49.18, 7210.49.19, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.19, 7225.92.90 ve 7225.99.90 kodları altında yer alıyor.

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Endonezya Çin Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Galvanizli Levha Sac

Kalınlık 0,4 - 3 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 100 - 6.000 mm
  DX51-D DX54-D
Tedarikçi AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Teklifi Gör

Sıcak Daldırma Galv. Trapez Levha

Kalınlık 0,4 - 1,25 mm
Genişlik 250 - 15.000 mm
  DX51
Tedarikçi ANK METAL
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