Endonezya, Çin'den galvanizli sac ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı

Endonezya Antidamping Komitesi (KADI), yerel üreticiler PT Tata Metal Lestari ve PT Arcelormittal Nippon Steel Indonesia tarafından yapılan başvurunun ardından 15 Eylül 2026 tarihinde Çin'den galvanizli sac ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Çin'in ithalattaki payı %81

KADI, ön değerlendirmesinde Çin'den artan ithalatın yerel üreticilere zarar verdiğine ilişkin yeterli kanıt tespit edildiğini belirtti. Endonezya, 2023-2025 döneminde söz konusu ürünlerden toplam 2,56 milyon mt ithal ederken, Çin'den yapılan 2,08 milyon mt ithalat toplamın yaklaşık %81'ini oluşturdu.

Soruşturma süresi 18 aya uzatılabilir

Soruşturmanın en fazla 12 ay sürmesi ve gerektiğinde bu sürenin 18 aya uzatılması öngörülürken, ilgili üreticilere, ihracatçılara, ithalatçılara ve hükümet temsilcilerine gerekli bildirimlerin yapıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamındaki ürünler 7210.49.11, 7210.49.17, 7210.49.18, 7210.49.19, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.19, 7225.92.90 ve 7225.99.90 kodları altında yer alıyor.