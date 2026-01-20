Endonezya, Çinli WISCO'dan sıcak rulo sac ithalatında damping tespit etti, %17,55 oranında vergi önerdi

Endonezya antidamping komitesi (KADI), Çin menşeli Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. (WISCO) tarafından üretilen ve/veya ihraç edilen sıcak rulo sac ithalatına yönelik antidamping soruşturmasına dair ön bulgularını açıkladı.

KADI, WISCO çıkışlı sıcak rulo sac ithalatının Endonezya yerel çelik sektörüne maddi zarar verdiğini tespit etti. Bu kapsamda KADI, WISCO tarafından üretilen ve/veya ihraç edilen sıcak rulo sac için %17,55 oranında, 95,02$/mt seviyesine karşılık gelen bir damping marjı önerdi.

Başvuru, Endonezya’daki toplam sıcak rulo sac üretiminin yaklaşık %63,86’sını gerçekleştiren ve Endonezya mevzuatı kapsamında temsil yeterliliği şartlarını karşılayan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tarafından yapılmıştı.

Söz konusu ürünler 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.90.10, 7208.90.20 ve 7208.90.90 kodları kapsamında yer alıyor.