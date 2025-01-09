Endonezya yedi ülkeden ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi getirecek

Endonezya Maliye Bakanlığı, Çin, Hindistan, Rusya, Kazakistan, Belarus, Tayvan ve Tayland’dan ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi uygulamaya karar verdi.

15 Ocak tarihinden itibaren uygulanacak vergiler, Çin için %0-20, Hindistan için %12,95-20, Rusya, Kazakistan ve Belarus için %5,58-20, Tayvan için %0-20 ve Tayland için %7,52-20 oranlarında yer alıyor. Söz konusu vergiler, 2030 yılına kadar beş yıl süreyle geçerli olacak.

Söz konusu ürünler 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, ex7208.90.10, ex7208.90.20 ve ex7208.90.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.