 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Endonezya...

Endonezya yedi ülkeden ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi getirecek

Perşembe, 09 Ocak 2025 12:22:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Endonezya Maliye Bakanlığı, Çin, Hindistan, Rusya, Kazakistan, Belarus, Tayvan ve Tayland’dan ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi uygulamaya karar verdi.

15 Ocak tarihinden itibaren uygulanacak vergiler, Çin için %0-20, Hindistan için %12,95-20, Rusya, Kazakistan ve Belarus için %5,58-20, Tayvan için %0-20 ve Tayland için %7,52-20 oranlarında yer alıyor. Söz konusu vergiler, 2030 yılına kadar beş yıl süreyle geçerli olacak.

Söz konusu ürünler 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, ex7208.90.10, ex7208.90.20 ve ex7208.90.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Ocak 2025

09 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint çelik üreticileri Ocak ayı için yassı mamul baz fiyatlarını açıkladı

09 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %16 düştü

09 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları değişiklik göstermedi

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

İthal fiyatlardaki düşüşe rağmen Formosa yerel sıcak rulo sac fiyatlarını çok değiştirmedi

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot sıcak sac fiyatları gerilerken, soğuk sac fiyatları yatay seyrini sürdürüyor

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

BAE’li alıcılar tekliflerin düşmesine rağmen ithal sıcak rulo sac alımlarını erteliyor

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Ocak 2025

08 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları küresel piyasa doğrultusunda düşse de alıcı bulunamadı

07 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları vadeli fiyatların gevşemesiyle sertçe düştü

07 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis