Endonezya AB ile serbest ticaret için bir adım daha attı, Trump'tan da vergi indirimi aldı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Avrupa Birliği (AB) ile Endonezya’nın 2016 yılında başlatılan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı (CEPA) ilerletmek amacıyla “siyasi anlaşmaya” imza attıkları duyuruldu. 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlanması hedeflenen anlaşma için bu gelişme, yıllardır süren yavaş ilerleyişin ardından kırılma noktası olarak değerlendirildi.

Bu anlaşmayla, Endonezya ve AB arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi ve küresel ticaret ortamındaki belirsizliklere karşı direncin artırılması hedefleniyor. Von der Leyen, anlaşmanın yeni pazarlar açacağını ve Avrupa'nın temiz teknoloji ile çelik sektörü için kritik hammadde tedarik zincirlerini güçlendireceğini belirtti. Prabowo ise bu sayede Endonezya'nın imalat sanayilerini büyütme, istihdam yaratma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek sağlanacağını ifade etti.

CEPA, ticaret, yatırım, gümrük prosedürleri ve hizmetler gibi 21 alanı kapsayacak şekilde planlanıyor. Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, anlaşmanın üçüncü çeyrekte imzalanmasının beklendiğini ve bu adımın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Bu gelişme, Endonezya'nın küresel ticaret ilişkilerini çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve özellikle ABD'nin yüksek ithalat vergileri karşısında Endonezya'nın AB ile olan ekonomik iş birliğini derinleştirmesi, stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trump’tan Endonezya’ya vergi indirimi

ABD Başkanı Donald Trump ise 15 Temmuz Salı günü yaptığı açıklamada, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile yaptığı görüşme sonrasında Endonezya’dan ithal ürünlere uygulanacak vergilerin %32’den %19’a düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. SteelOrbis’in daha önce belirttiği gibi Trump, geçtiğimiz hafta Endonezya dahil 14 ülkeye yönelik %40’a varan, 1 Ağustos tarihinde itibaren geçerli olacak gümrük vergileri duyurmuştu