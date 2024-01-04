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Endonezya Çin’den ithal H ve I-profile uygulanan antidamping vergisinin süresini uzatabilir

Perşembe, 04 Ocak 2024 15:00:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Endonezya Antidamping Komitesi (KADI) Çin’den ithal H-profil ve I-profil’e uygulanan ve 2024 yılının Nisan ayında sona erecek olan antidamping vergisinin süresini uzatmayı önerdi.

Dönem sonu incelemesi yerel çelik üreticisi PT Gunung Garuda’nın antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle yaptığı başvuruya istinaden 13 Şubat 2023 tarihinde başlatıldı.

Ülkeden ithal söz konusu ürünlere yönelik antidamping vergisi %11,93 oranında yer alıyor. Söz konusu ürünler Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon Cetveli’nde 7216.32.10, 7216.32.90, 7216.33.11 ve 7216.33.19 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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