Endonezya Antidamping Komitesi (KADI), Belarus ve Kazakistan'dan ithal sıcak rulo saca uygulanan mevcut antidamping vergilerine ilişkin, geçerli damping marjlarını etkileyebilecek ticaret koşullarındaki değişikliklere işaret eden ön bulguların ardından ara gözden geçirme soruşturması başlattığını açıkladı.
KADI Başkanı Frida Adiati'ye göre komitenin mevcut kanıtlar üzerinde yaptığı değerlendirme, iki ülkeden gerçekleştirilen sıcak rulo sac ithalatına ilişkin koşullarda damping marjlarının revize edilmesine yol açabilecek değişiklikler olduğuna dair yeterli ön bulgu ortaya koydu. İnceleme, 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ithalatı kapsayacak.
Endonezya, Belarus ve Kazakistan'dan ithal sıcak rulo saca üreticiye bağlı olarak %5,58 ile %20 arasında değişen oranlarda antidamping vergisi uyguluyor.
İncelemenin en fazla 12 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.
İnceleme 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, ex7208.90.10, ex7208.90.20 ve ex7208.90.90 kodları altında kayıtlı bulunan demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünleri kapsıyor.