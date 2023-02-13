Endonezya yedi ülkeden ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik inceleme başlattı

Endonezya antidamping komitesi KADI, Çin, Hindistan, Rusya, Belarus, Kazakistan, Tayvan ve Tayland’dan ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı.
İnceleme yerel üretici PT Krakatau Steel tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı.
2019 yılında Endonezya söz konusu yedi ülkeden ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergilerini %0-20 oranında tutmaya karar vermişti.
Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.90.10, 7208.90.20 ve 7208.90.90 kodları altında yer alıyor.