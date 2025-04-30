 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Electra...

Electra yeşil demir üretimi teknolojisini geliştirmek için 186 milyon $ finansman aldı

Çarşamba, 30 Nisan 2025 13:49:13 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli yeşil demir üreticisi Electra, aralarında Nucor Corporation’ın da bulunduğu birçok çelik üreticisi ve Capricorn Investment Group ile Temasek Holdings gibi yatırım şirketlerinin katıldığı son yatırım turunda 186 milyon $’lık finansman elde etti.

Toplam finansmanını 214 milyon $’a çıkaran Electra, 2029 yılına kadar yıllık 500 mt kapasiteli bir deneme tesisi kurup bu tesiste karbonsuz demir üretim sürecinin kapasitesini artırmaya çalışacak.

Electra CEO’su Sandeep Nijhawan, “Geniş çevredeki yatırımcılardan aldığımız destek, geliştirdiğimiz çözümün değer zincirinin temel parçalarından biri olacağına dair inancımızı kuvvetlendiriyor,” ifadelerini kullandı.

Electra, demir üretiminde geleneksel olarak kullanılan kömür ve yüksek sıcaklık yerine elektrik ve yenilenebilir enerji kullanıp bu sayede sürecin karbon salımı miktarını düşürüyor. Bununla birlikte Electra’nın patentli teknolojisi silika ve alümin gibi yan ürünleri ayrıştırıp önemli mineralleri koruyarak demirin kalitesini artırma imkanına sahip.


Etiketler: Kuzey Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

Hyundai Steel ve POSCO ABD’de çelik üretimi için güçlerini birleştirdi

21 Nis | Çelik Haberler

SSAB karbonsuzlaşma projesi için ABD hükümeti ile yaptığı görüşmelerden çekildi

17 Oca | Çelik Haberler

Electra ve INTERFER yeşil demir üretiminde iş birliği yapacak

18 Ara | Çelik Haberler

Kanadalı Strategic Resources peletleme projesi için Javelin’den DR konsantre demir cevheri temin edecek

29 Kas | Çelik Haberler

Kanadalı PyroGenesis çelik sektöründeki karbonsuzlaşmayı destekleyecek

21 Kas | Çelik Haberler

CEBA: ABD çelik sektörünün karbonsuzlaşması için yüksek miktarda elektrik gerekecek

20 Kas | Çelik Haberler

Nucor Louisiana, ENEGIRON tesisinde DRI üretim rekoru kırdı

06 Kas | Çelik Haberler

Kanadalı Algoma Steel’in elektrik ark ocağı yatırımı yeni enerji projesi ile desteklenecek

03 Eyl | Çelik Haberler

US Steel, Molten Industries ve CPFD Software karbon emisyonunu azaltmak üzere iş birliği yapacak

24 Tem | Çelik Haberler

Amerika Demir ve Çelik Enstitüsü ile partnerleri temiz çelik kullanımını artırma projesi için hibe aldı

18 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis