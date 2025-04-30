Electra yeşil demir üretimi teknolojisini geliştirmek için 186 milyon $ finansman aldı

ABD merkezli yeşil demir üreticisi Electra, aralarında Nucor Corporation’ın da bulunduğu birçok çelik üreticisi ve Capricorn Investment Group ile Temasek Holdings gibi yatırım şirketlerinin katıldığı son yatırım turunda 186 milyon $’lık finansman elde etti.

Toplam finansmanını 214 milyon $’a çıkaran Electra, 2029 yılına kadar yıllık 500 mt kapasiteli bir deneme tesisi kurup bu tesiste karbonsuz demir üretim sürecinin kapasitesini artırmaya çalışacak.

Electra CEO’su Sandeep Nijhawan, “Geniş çevredeki yatırımcılardan aldığımız destek, geliştirdiğimiz çözümün değer zincirinin temel parçalarından biri olacağına dair inancımızı kuvvetlendiriyor,” ifadelerini kullandı.

Electra, demir üretiminde geleneksel olarak kullanılan kömür ve yüksek sıcaklık yerine elektrik ve yenilenebilir enerji kullanıp bu sayede sürecin karbon salımı miktarını düşürüyor. Bununla birlikte Electra’nın patentli teknolojisi silika ve alümin gibi yan ürünleri ayrıştırıp önemli mineralleri koruyarak demirin kalitesini artırma imkanına sahip.