Bolivya'daki El Mutun tesisinin inşaatı hızlandı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 09:46:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Bolivyalı Empresa Siderurgica de Mutun’un (ESM) Başkanı Jorge Alvarado Rivas, El Mutun demir cevheri ve çelik tesisi inşaatının hızlandığını ve %85 tamamlandığını açıkladı.

Rivas inşaattaki hızlanmanın tamamlanan ekipman kurulumlarının sayısındaki artışa bağladı ve projeye yapılan 546 milyon $ yatırımın %85’inin sekiz ülkede ekipman kurulumu yapmak için ayrıldığını ifade etti. Şirketin sağladığı bilgilere göre ekipmanların %95’inin kurulumu tamamlanırken %83’ü Puerto Suarez’deki proje sahasına ulaştı.

Bolivya’nın mevcut çelik ithalatının yarısına denk gelecek şekilde yıllık 200.000 mt çelik ürün üretim kapasitesine sahip olan tesisin 2024 yılının Eylül ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.