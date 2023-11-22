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Bolivya'daki El Mutun tesisinin inşaatı hızlandı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 09:46:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivyalı Empresa Siderurgica de Mutun’un (ESM) Başkanı Jorge Alvarado Rivas, El Mutun demir cevheri ve çelik tesisi inşaatının hızlandığını ve %85 tamamlandığını açıkladı.

Rivas inşaattaki hızlanmanın tamamlanan ekipman kurulumlarının sayısındaki artışa bağladı ve projeye yapılan 546 milyon $ yatırımın %85’inin sekiz ülkede ekipman kurulumu yapmak için ayrıldığını ifade etti. Şirketin sağladığı bilgilere göre ekipmanların %95’inin kurulumu tamamlanırken %83’ü Puerto Suarez’deki proje sahasına ulaştı. 

Bolivya’nın mevcut çelik ithalatının yarısına denk gelecek şekilde yıllık 200.000 mt çelik ürün üretim kapasitesine sahip olan tesisin 2024 yılının Eylül ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.


Etiketler: Bolivya Güney Amerika 

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