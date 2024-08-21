Bolivya’daki El Mutun demir cevheri ve çelik kompleksi Eylül ayında devreye girecek

Bolivyalı çelik üreticisi Empresa Siderurgica del Mutun (ESM) CEO’su Alvarado Dias, %93 oranında tamamlanan El Mutun projesinin Eylül ayında devreye alınacağını açıkladı.

Demir cevheri madeninde yapılan davette konuşan Dias, konsantrasyon, peletleştirme, çelik dönüştürme, haddeleme, enerji ve destekleyici hizmetlerin başladığını, doğrudan indirgeme tesisinin ise 2025 yılının Mart devreye gireceğini duyurdu. Dias yakın bir zamanda Brezilya merkezli pik demir üreticisi Siderúrgica Vetorial’ı ziyaret ettiği için bu tarihten önce şirketin nihai mamul üretiminde hammadde olarak pik demir kullanabileceği düşünülüyor.

El Mutun tesisinin tam kapasitede çalışmasıyla birlikte ESM yıllık 200.000 mt inşaat demiri ve 800.000 mt demir cevheri üretimi yapabilecek.