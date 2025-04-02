Bolivyalı El Mutun ilk kütük üretimini gerçekleştirdi

Bolivyalı demir cevheri ve çelik üreticisi El Mutun (ESM), çelik konvertör tesisinde ilk kütüğünü ürettiğini açıkladı. Şirket, Ocak ayında dışarıdan tedarik ettiği kütük ile haddehanesinde inşaat demiri ve kütük üretimine başlamıştı.

ESM CEO'su Jorge Alvarado Rivas, tesiste bulunan indüksiyon fırını, pota fırını ve sürekli döküm makinesinde yapılan testlerde başarılı sonuçlar alındığını ve tesisin artık çalışır vaziyete gelebileceğini bildirdi.

El Mutun, demir cevheri çıkarmadan haddeleme faaliyetlerine kadar uzanan kapsamlı bir üretim zincirine sahip. Bir enerji merkezi ve yardımcı servis birimlerinin desteklediği şirket, demir cevheri konsantrasyonu, peletleştirme, doğrudan indirgeme, çelik dönüştürme ve haddeleme faaliyetleri yürütüyor.

ESM tam kapasiteyle çalıştığında yıllık 200.000 mt inşaat demiri ve filmaşin üretip ülkenin yaptığı ithalatı yarı yarıya düşürecek.