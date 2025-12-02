El Mutun CEO’su tesiste teknik arıza olduğu söylentilerini yalanladı

Bolivya'daki El Mutun çelik kompleksinin açılışından sadece iki hafta sonra faaliyetlerini durdurması teknik sorunlar olduğu yönündeki söylentilere yol açarken, El Mutun CEO'su Jorge Alvarado Rivas, ekipman testlerinin başarıyla tamamlandığını ve tüm tesislerin herhangi bir arıza olmadan güvenilir bir şekilde çalıştığını duyurdu.

Rivas, ithal hammadde temininde yaşanan zorluklar, döviz sıkıntısı ve dizel yakıt alma konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle üretimin durdurulduğunu belirterek hammadde teslimatlarının beklendiğini ifade etti.

Rivas, tesisin denetime açık olduğunu belirtti.

El Mutun çelik kompleksi, demir cevheri zenginleştirme, peletleme, DRI, çelik üretimi, haddehane, elektrik merkezi ve yardımcı hizmet tesislerinin dahil olduğu toplam yedi tesisten oluşuyor.