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Bolivyalı El Mutun Brezilyalı pik demir üreticisiyle ortaklık planlıyor

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 09:38:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivyalı demir cevheri ve çelik şirketi Empresa Siderurgica del Mutun’un (ESM) CEO’su Jorge Alvarado Dias, Brezilya’nın Mato Grosso do Sul eyaletinde bulunan pik demir üreticisi Siderurgica Vetorial’ı ziyaret etti.

Dias, Vetorial’la stratejik ortaklık kurmayı düşündüklerini, şirketin ürettiği pik demirin ESM’nin doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşaatı devam ederken hammadde olarak kullanılabileceğini ifade etti. Bununla birlikte Vetorial’ın ESM’nin dış piyasalara yaptığı demir cevheri satışlarında yardımcı olabileceğini söyledi.

ESM’nin çelik kompleksi konsantrasyon, peletleştirme, doğrudan indirgeme, çelik dönüştürme, haddeleme, enerji ve yan servisleri barındırıyor.

İnşaatının %87’si tamamlanan komplekste altı tesisin 2024’ün Ağustos ayında, doğrudan indirgeme tesisinin ise 2025 yılının Şubat ayında faaliyete başlaması bekleniyor.

ESM tam kapasiteye ulaştığında yıllık 200.000 mt inşaat demiri ile filmaşin ve 800.000 mt demir cevheri üretecek.

Vetorial 2023 yılında 400.000 mt pik demir üretimi yaptı.


Etiketler: Bolivya Güney Amerika 

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