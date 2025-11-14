 |  Giriş 
El Mutun çelik kompleksi Bolivya’da çelik üretimine başladı

Cuma, 14 Kasım 2025 10:31:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Bolivyalı çelik üreticisi Empresa Siderurgica del Mutun (ESM), El Mutún çelik kompleksinin yedi tesisinde de test aşamalarının başarıyla tamamlandığını ve inşaat demiri ile filmaşin üretimine başlandığını açıkladı.

ESM Başkanı Jorge Alvarado Rivas testlerin tamamlanmasıyla iç piyasaya düzenli olarak tedarik yapabileceklerini ve Bolivya’daki çelik talebinin yarısını karşılayabileceklerini ifade etti. El Mutun bu yılın Şubat ayında açılışını yapmış ancak bazı tesisleri testler sürdüğü için devre dışı kalmıştı. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere DRI tesisinin test süreci Ekim ayının ortasında başladı.

El Mutun çelik kompleksi, demir cevheri zenginleştirme, peletleme, DRI, çelik üretimi, haddehane, elektrik merkezi ve yardımcı hizmet tesislerinin dahil olduğu toplam yedi tesisten oluşuyor.

Bolivya 2025’in ilk 10 ayında Brezilya’dan 55.000 mt inşaat demiri ve 6.000 mt filmaşin ithal etti.


