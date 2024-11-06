Bolivya’daki El Mutun kompleksinde ekipman testlerine başlandı

Bolivya merkezli demir cevheri ve çelik kompleksi El Mutun’da farklı tesislerde testlere başlandığı duyuldu.

Kompleksi işleten Empresa Sideurgica del Mutun Başkanı Jorge Alvarado Dias, hammadde kullanılmadan yapılan testlerin takvime uygun bir şekilde iki ay önce başladığını ve doğrudan indirgeme tesisinin de tamamlanmasıyla birlikte 2025’in Şubat ayında faaliyete geçmeyi beklediklerini bildirdi.

Test edilen ekipmanlar arasında merkezli elektrik santrali, jeneratörler, haddeleme hatları, ana motorlar ve havalandırma sistemi yer alırken pelet tesisinde döner fırın, soğutucu, peletleştirme diskleri ve konveyör bantları kontrol ediliyor.

El Mutun kompleksi tam kapasiteyle çalıştığında yıllık 200.000 mt inşaat demiri ve filmaşin üretimi gerçekleştirerek ülkenin çelik ithalatını yarı yarıya kadar indirecek.