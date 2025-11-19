Tenova’nın ENERGIRON tesisi Bolivya’da ilk doğrudan indirgenmiş demir üretimini gerçekleştirdi

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, Bolivya’nın Santa Cruz kentinde faaliyet gösteren Empresa Siderúrgica del Mutún’da (ESM) ENERGIRON Zero-Reformer (ZR) Doğrudan İndirgeme Mikro Modülünü başarıyla devreye aldığını ve 7 Ekim tarihinde ilk doğrudan indirgenmiş demir üretiminin gerçekleştiğini açıkladı. Bolivya’daki bu ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisi, ülkenin çelik üretiminde önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Yeni ENERGIRON tesisi, yıllık 250.000 mt doğrudan indirgenmiş demir üreterek çelikhaneye

%94 metalizasyon,

%3-4 oranında ayarlanabilir karbon içeriği

Düşük emisyonlu çelik üretimine uygun yüksek kaliteli hammadde tedarik edecek.

Bolivya’daki ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisi

Tenova ve Danieli tarafından ortaklaşa geliştirilen Zero-Reformer Mikro Modülü; zenginleştirme ve doğrudan indirgeme tesisi, çelikhane, haddehane, enerji santrali ve yardımcı tesisler olmak üzere yedi birimden oluşan daha geniş bir çelik kompleksinin parçası. Tam kapasiteye ulaştığında yeni kompleks, Bolivya’nın çelik talebinin neredeyse yarısını karşılayarak bölgenin yeşil çelik üretim kabiliyetlerini artıracak ve ülkenin ithal çeliğe bağımlılığını azaltacak.