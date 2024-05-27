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El Mutun projesinde çelik üretimi 2025’in Mart ayında başlayacak

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 10:01:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivyalı demir cevheri ve çelik şirketi Empresa Siderurgica del Mutum’un (ESM) CEO’su Jorge Alvarado Dias, El Mutun projesinin %92’sinin tamamlandığını açıkladı.

Dias, Ağustos ayında yedi tesisin altısının inşaatının tamamlanacağını ve bu tesislerde üretimin Eylül ayında başlayacağını bildirdi. Doğrudan indirgeme tesisinin 2025 yılının Şubat ayında üretime başlaması, tesislerin tamamının ise 2025 yılının Mart ayında üretim yapıyor olması bekleniyor.

Şirket, El Mutun tesisinin 700 doğrudan ve 2.000 dolaylı iş olanağı yaratacağını, Bolivya’nın çelik ithalatını yarıya indireceğini ve ülkenin yıllık 200 milyon $ tasarruf etmesini sağlayacağını düşünüyor.

El Mutun tesisi tam kapasite ile çalıştığında yıllık 200.000 mt inşaat demiri ve 800.000 mt demir cevheri üretecek.


Etiketler: Bolivya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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