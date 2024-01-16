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Bolivya El Mutun çelik tesisinin son durumunu açıkladı

Salı, 16 Ocak 2024 10:11:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivya’da devlete bağlı çelik üreticisi Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) CEO’su Jorge Alvarado Dias, demir cevheri ve çelik tesisi El Mutun’un inşaatının 2023’ün sonunda %85 tamamlandığını açıkladı.

Dias, 2024’ün Eylül ayında altı tesisin faaliyete başlayacağını, yalnızca doğrudan indirgeme tesisinin 2025 yılının Şubat ayında devreye alınacağını bildirdi. 

Tesiste kullanılacak ekipmanların %97’sinin üretimi tamamlanırken bunların %92’si tesise taşındı. %5’i henüz taşıma sürecinde ve %3’ü ise doğrudan indirgeme tesisinin bileşenlerini tedarik edecek ülkelerden biri olan İtalya’da üretilmeye devam ediyor. 

Tesiste konsantrasyon, peletleştirme, doğrudan indirgeme, çelik dönüştürme ve haddeleme servisleri verilecek. 

ESM yılda 200.000 mt çelik üretimi yaparak Bolivya’nın tüketiminin yarısını karşılamakta.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Bolivya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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