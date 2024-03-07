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Bolivya'daki El Mutun tesisinin inşaatı devam ediyor

Perşembe, 07 Mart 2024 09:36:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivya’da devlete bağlı çelik üreticisi Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) CEO’su Jorge Alvarado Dias, demir cevheri ve çelik kompleksi El Mutun’un inşaatının %87 seviyesinde tamamlandığını açıkladı.

Altı tesisin 2024’ün Ağustos ayında, doğrudan indirgeme tesisinin ise 2025’in Şubat ayında devreye gireceğini ifade eden Dias, kompleksin inşaat demiri, filmaşin ve pelet üretiminin Eylül ayında başlayıp tam kapasiteye altı ay içinde ulaşabilecekleri söyledi.

Tesiste konsantrasyon, peletleştirme, doğrudan indirgeme, çelik dönüştürme ve haddeleme servisleri verilecek.

ESM yılda 200.000 mt çelik üretimi yaparak Bolivya’nın tüketiminin yarısını karşılayacak.


Etiketler: Uzun Ürünler Bolivya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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