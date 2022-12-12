DTÖ: 232. Madde vergileri küresel ticaret kurallarını ihlal ediyor

Pazartesi, 12 Aralık 2022 10:20:18 (GMT+3) | San Diego

Dünya Ticaret Örgütü, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı 232. Madde vergilerinin küresel ticaret kurallarına aykırı olduğuna karar verdi. Üç kişilik bir heyet vergilerin DTÖ kurallarına aykırı olduğunu belirtti ve ABD’nin 232. Madde vergilerini DTÖ kurallarıyla uyumlu hale getirmesi önerisinde bulundu.

ABD Ticaret Temsilciliği, 232. Madde vergilerinin alınan karar doğrultusunda kaldırılmasının düşünülmediği yanıtını verdi.

Çin, Norveç, İsviçre ve Türkiye 232. Madde vergileri konusunu DTÖ’ye taşımıştı. Hindistan ve Rusya’nın DTÖ’ye bulunduğu şikayetler ise henüz bir karara bağlanmadı. Brüksel, ABD’nin geçtiğimiz yıl AB’den ithalata uygulanan vergileri kaldırmayı kabul etmesinin ardından davayı askıya almıştı.

DTÖ, ABD’nin küresel ticaret kurallarından muaf tutulmak için gereken ulusal güvenlik gerekçelerini karşılamadığını ifade etti. Bunun üzerine ABD, ulusal güvenliğin ticaret kurumlarının değil her ülkenin kendi sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

ABD’nin söz konusu kararı temyize taşıması bekleniyor.

Nucor tarafından yapılan açıklamada, “ABD hükümeti, DTÖ’nün anlaşmazlıkları çözme mekanizmasının aşırıya kaçtığının ve egemenliğini ihlal ettiğinin farkında. DTÖ, Çin ve diğerleri gibi kayıt dışı ekonomilerin devasa ve kirliliğe yol açan kapasite fazlası oluşturarak küresel ticarete zarar vermesine göz yumdu. Adil ticarete ve çevre dostu üretim süreçlerine dayalı bir küresel ticaret sistemini etraflıca düşünmenin vakti geldi,” ifadelerine yer verildi.

Nucor Başkanı ve CEO’su Leon Topalian DTÖ’nün anlaşmazlıkları çözme mekanizmasının yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.